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Önce ceketi sonra cesedi bulundu

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde kayıp olan yaşlı adamın önce ceketi ardından cansız bedeni bulundu.

Asayiş 23.07.2022, 16:43
Önce ceketi sonra cesedi bulundu

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde kayıp olan yaşlı adamın önce ceketi ardından cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kurucaşile ilçesinde belediye işçileri tarafından bulunan montun içerisinden Salih Alkan’a (78) ait kimlik ve bir miktar para çıktı. Yaşlı adama ulaşamayan belediye ekipleri durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Yapılan araştırmalarda Alkan’ın İstanbul’dan Kurucaşile ilçesine geldiği ve kayıp olduğu anlaşıldı. Alkan’ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çok sayıda ekip ve gönüllünün katıldığı çalışmalarda Alkan’ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Alkan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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