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Önce çarptı sonra takla attı

Afyonkarahisar’da hafif ticari aracın başka bir hafif ticari araçla çarpışarak takla atması sonucu meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Asayiş 17.05.2021, 12:00
Önce çarptı sonra takla attı

Afyonkarahisar’da hafif ticari aracın başka bir hafif ticari araçla çarpışarak takla atması sonucu meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde Çay-Emirdağ karayolu Belediye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirdağ ilçesinden Çay ilçesi istikametine gitmekte olan, S.K. (34) idaresindeki 15 PG 144 plakalı hafif ticari araç ile Bolvadin şehir merkezinden kavşağa girmekte olan Y.E.T. (23) idaresindeki 34 RH 2567 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 15 PG 144 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.
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