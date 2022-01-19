Önce çaldı sonra not bırakıp kaçtı

Esenyurt’ta 6 katlı bir binaya giren kadın hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılıktan 10 çift ayakkabı ve paspası çalarak kaçtı. Kapı önüne not bırakan pişkin hırsız, “Ben ufak bir temizlik yaptım sizin için, iyi günlerde kullanmanız dileğiyle” yazması pes dedirtti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. 6 katlı bir apartmana giren, kağıt toplayıcı kadın, bir süre katları gezerek etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan kadın hırsız, 6’ncı katta bulunan ayakkabılığa giderek teker teker ayakkabıları toplamaya başladı. Bu sırada demir korkulukta asılı gördüğü paspası da alan kadın, ayakkabıları içine sarıp rulo haline getirdi.

Not bırakıp kaçtı

Topladığı ayakkabıları halıya saran hırsız, daha sonra yanında getirdiği bir not kağıdını kapıya iliştirip kaçtı. “Ben ufak bir temizlik yaptım sizin için, iyi günlerde kullanmanız dileğiyle” yazılı kağıdı bırakan kadın, gözden uzaklaştı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden aile, notu görmeleriyle ikinci kez şok oldular. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda ev sahibi aile, şikayetçi oldu.

“Notu görene kadar şikayetçi olmayacaktım”

Kapısının önünde çok sayıda ayakkabının çalındığını ve ardından bir not bırakıldığını ifade eden Ömür A., “Sabah 06.00 sıralarında hırsız apartmana girmiş. Sanki bizim daireyi biliyormuş gibi en üst kata çıkmış. Biz 6’ncı katta oturuyoruz. Direk bizim dairenin önüne gelip ayakkabıları almış. Benim 6-7 çift ayakkabım vardı. Babamın ve annemin de ayakkabıları vardı hepsini almış. Sanki biliyormuş gibi. Halıyı götürmeye çalışmış. Kutu da soğan vardı. Soğanı almış. Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım. Notu gördükten sonra çok şaşırdım. Nasıl cesaret edip o notu yazmış anlamış değilim. Güvenlik kamerasına baktığımda 9-10 dakikada işini halledip gitmiş” diye konuştu.