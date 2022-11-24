Önce bisiklet sonra da çaldığı kamyonetle iş yerinden demir çalan şüpheli yakalandı

Konya’da çaldığı bisikletle park halindeki kamyoneti düz kontak yöntemiyle çalıştırarak götüren ardından da bir iş yerinden demir çalan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli polis ekipleri tarafından saklandığı müstakil evin, müştemilatında yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde bir kamyonetin çalınma ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Verilen ifade ve çevrede yapılan delil çalışmalarından yola çıkan ekipler, şüpheli şahsı belirlemek için çalışma başlattı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası çalışmasında şüpheli şahsın hırsızlık anı saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin otoparktan bir bisikletin kilidini kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı daha sonra aynı bisikletle kamyonet çalıştırdıktan sonra adresten ayrıldığı görülüyor. Kamera kaydında ayrıca, şüphelinin Horozluhan Mahallesi sanayi bölgesinde bir iş yerinde demir parçaları çaldığı araca yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı ve aracı Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde bırakıp kaçtığı görülüyor. Çevrede incelemelerini sürdüren ekipler şahsın 18 ayrı suçtan kaydı olan hırsızlık şüphelisi A.G., olduğunu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi A.G., Esenler Mahallesindeki metruk bir binanın müştemilatında yakalanarak gözaltına aldı.

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Şüphelinin yakalandığı metruk binadan yine aynı şüphelinin çaldığı tespit edilen 1 motosiklet ve 2 bisikleti ele geçirildi. Polis tarafından el konulan çalıntı kamyonet, motosiklet ve 2 bisiklet sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.