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Önce bıçakladı sonra ’diğer sefer seni öldüreceğim’ dedi

Kayseri’nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan kadın, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısında yaralandı. Adamın olaydan sonraki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından tekrar dükkana gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Asayiş 15.07.2021, 21:07
Önce bıçakladı sonra ’diğer sefer seni öldüreceğim’ dedi
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Kayseri’nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan kadın, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısında yaralandı. Adamın olaydan sonraki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından tekrar dükkana gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda R.U., boşandığı eşi olan bayan kuaförü N.A.’nın (35) dükkanına geldi. Burada başlayan tartışma kavgaya dönünce R.U., yanında bulunan bıçak ile N.A.’ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile yaralanan N.A., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. R.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzaklaştırmak kararı da bulunan R.U.’nun olaydan sonra kaçtığı, bir süre sonra yaralı N.A.’nın yanına gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Öte yandan, N.A.’yı bıçakladıktan sonra kuaförden çıkan R.U., güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından dükkandan uzaklaşan R.U.’nun bir süre sonra tekrardan dükkana geldiği ve çevrede bulunan kişilere bir şeyler dediği gözlendi. Ayrıca, R.U.’nun polis ekipleri tarafından gözaltına alınması ve N.A.’nın da sedye ile ambulansa götürülmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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