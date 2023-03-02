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İstanbul’da Avrupa Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu üzerindeki bir otomobil firmasının yetkili servis binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
OMÜ Tıp’ta yanan giyinme odası görüntülendi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yangın çıkan giyinme odası görüntülendi.
Asayiş 02.03.2023, 13:38
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yangın çıkan giyinme odası görüntülendi.
OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi’nde bulunan personel giyinme odasında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin ve OMÜ personelinin çabalarıyla söndürüldü. Yanan giyinme odasında duvarlarda siyah isler oluşurken, personel dolapları da zarar gördü. Dumandan etkilenen serviste temizleme çalışması yapıldı.