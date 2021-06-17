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Ölümüne bahşiş mesaisi...Gelin arabasının üzerine böyle çıktı

Bursa’da düğüncülerin korkulu rüyası olan çocuklar, trafik ışıklarında bahşiş için adeta kendi hayatlarını hiçe sayıyor.

Asayiş 17.06.2021, 10:20

Merkez Osmangazi ilçesi Eski Yalova Yolu Yaseminpark Kavşağı'ndaki trafik ışıklarını mesken tutan çocuklar, para alabilmek için canlarını hiçe sayarak gelin arabasının önüne atladı.

Arabanın hareket etmesine aldırış etmeden para isteyen çocukların görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi. Nikah salonunun otoparkından çıkan gelin arabasının yolunu trafik ışıklarında kesen çocuklardan birisi aracın üstüne çıkarak durdurmak istedi.

Bu sırada diğer çocuklar arabanın yanlarına geçerek para istediler.

Canlarını hiçe sayarak aracın önüne atlayan çocukların görüntüsü ise yürekleri ağızlara getirdi O anlar ise konvoydaki başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

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