Ölümü göze alıp, hasarlı binalardan eşya taşıdılar

Hatay’da depremzedeler, tüm uyarılara rağmen ölümü göze alıp hasarlı binalardan eşya taşıdı. Bir depremzede, "Korkuyoruz ama maalesef almak zorundayız, çünkü hiçbir şeyimiz kalmadı" derken, bir başka depremzede ise, "Riski olmayan bir şey yok, mecbur alacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi ise yaralandı. Depremde enkaz altında kalanlardan birçoğunun tüm uyarılara rağmen ağır hasarlı binalarından eşya taşıyan insanlar olduğu belirtildi.

Hatay’da da gün boyu hasarlı binalardan eşya taşıyan depremzedeler kameralara yansıdı. Adeta ölümü göze alarak ağır hasarlı evlerine girenler, içerideki eşyalarını taşıyarak araçlara yükledi. Yürekli ağza getiren görüntüler kameralara yansıdı.

Antakya Kuzeytepe Mahallesi’nde hasar gören binadan eşyalarını taşımaya çalışan bir depremzede, "Riskli olmayan bir şey yok, şehir dışından geliyoruz, mecbur alacağız" diye konuştu.

Antakya merkezde de benzer görüntüler kameraya yansıdı. Evinden eşyalarını almaya çalışan Yücel Ezer isimli depremzede, "Köyde çadırda kalıyoruz. 15-20 günde hemen hemen her şeyi hallettik. Bir evimizi taşımayı halledememiştik. Köye gideceğiz, yine çadırda kalacağız. Normalde bina az hasarlı olarak bize söylendi ama ikinci depremden sonra bayağı bir hasar görmüş. İçerisi kullanılamaz hale geldi, kolonlar patlamış. Muhtemelen ağır hasarlı ya da kullanılamayacak raporu alabilir. Maalesef her şeyimizi kaybedince risk almak zorunda kaldık. Tabii ki korkuyoruz. Korkarak geçtik içeri ama maalesef almak zorundayız, çünkü hiçbir şeyimiz kalmadı. İleride devletimiz bize bir ev verirse artık bunları kullanacağız. Çünkü hiçbir şeyimiz kalmadı. Mecbur buralara risk alarak girmek zorunda kaldık. Taşımayı bitirdik, yüklemeye geçtik. Bu saatten sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.