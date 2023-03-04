Ölümü göze alıp ağır hasarlı binadan eşyalarını çıkardılar

Malatya’da depremzedeler, tüm uyarılara rağmen ölümü göze alıp ağır hasarlı binalardan eşyalarını almaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Malatya’da çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda bina da hasar gördü. Hasar gören binalar boşaltılırken, vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya devam ediyor. Merkeze bağlı Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesinde ağır hasarlı binalara gelen vatandaşlar, vinç yardımıyla dairedeki eşyaları aşağıya indirdi. Dairenin balkonundan vince yüklenerek asansörlü sistemle aşağıya indirilen eşyalar ağır hasarlı binaların önünde bulunan kamyonlara yüklendi. Vatandaşların eşya taşıma telaşı kameraya yansıdı. Eşya taşımalara şahit olan bir vatandaş ise vatandaşların eşya için canlarını tehlikeye atmaması gerektiğini vurguladı.

12 yıldır Bostanbaşı Mahallesinde oturduğunu aktaran Cumali Arabacı, “Burası ova bir yerdi, 10 yılda evlerin hepsi dikildi. Bütün herkesin evleri ağır hasarlı. Burada bulunan 1 yıllık evler de 10 yıllık evlerde ağır hasarlı. Şuanda herkes eşyasını kurtarma peşinde. Vatandaşlar canlarını hiçe sayarak ne kurtarırsak kar hesabıyla eve girip eşyasını alıyor. Zaten eşya da kalmamış, her taraf kırılmış. Canımızı kurtardık buna şükredelim. Malı da iyi kötü devlet herkese yardım ediyor. Yemek ve içme konusunda her şey var. Çadır ve konteynerler hepsi yapılıyor. Vatandaşlar da artık eşya için canını bu risklere atmaması lazım” dedi.