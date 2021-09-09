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Ölümlü kazaya sebep olan sürücünün tutuklanması için kampanya

Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sezen Kaplan’ın yakınları kazadan sonra serbest bırakılan sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyor.

Asayiş 09.09.2021, 16:41
Ölümlü kazaya sebep olan sürücünün tutuklanması için kampanya

Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sezen Kaplan’ın yakınları kazadan sonra serbest bırakılan sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyor.


7 Ağustos’ta Gökmeydan Kavşağı’nda yaşanan trafik kazasında Ali G’nin kullandığı otomobil, sabah çocuklarına ekmek almak için evden çıkan Sezen Kaplan’a (40) çarptı. Yaklaşık 80 metre savrularak feci şekilde can veren Sezen Kaplan‘ın yakınları kazadan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen ve kaza günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali G’nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlattılar.


Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezen Kaplan’ın ağabeyi Mikail Güler, kardeşinin ölümüne sebep olan sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere aynı gün serbest bırakıldığını, bu durumdan kamuoyu vicdanının rahatsız olduğunu savundu. Güler, “Biz bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Ortada bir ölüm ve 3 tane yetim kalan çocuk var. Biz adalet istiyoruz, başka bir şeyin peşinde değiliz” dedi.


Kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ile aracın fotoğraflarını gazetecilerle paylaşan Güler, sürücünün tutuklanması için karara itiraz etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını, bu nedenle de sosyal medyada kampanya başlattıklarını sözlerine ekledi.

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