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Ölümlü kazaya karışan sürücünün yeğen oyununu polis bozdu

Konya’da üç tekerlekli motosiklete çarparak sürücünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü, suçu üstlenmesini istediği yeğeninin ifadesinin ardından yakalandı. Gözaltına alınan amca ve yeğen adliyeye sevk edildi.

Asayiş 16.09.2021, 15:34
Ölümlü kazaya karışan sürücünün yeğen oyununu polis bozdu

Konya’da üç tekerlekli motosiklete çarparak sürücünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü, suçu üstlenmesini istediği yeğeninin ifadesinin ardından yakalandı. Gözaltına alınan amca ve yeğen adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesinde seyir halinde olan İ.E. idaresindeki 46 KN 424 plakalı kamyonet, Meryem Arıkan’ın kullandığı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada Meryem Arıkan hayatını kaybetti. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde incelemeler yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan aracı tespit etti. Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde kaza yerinden kaçan aracın sürücüsü olduğunu söyleyen İ.E. gözaltına alındı. Polis, İ.E’nin çelişkili beyanı ve yapılan teknik çalışmalarla araç sürücüsünün farklı olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı bu yönde genişletti. Detaylı soruşturmada İ.E. kazayı kendisinin değil, amcası B.E’nin yaptığını ve olay yerinden kaçtıktan sonra evlerine gelerek kazayı üstlenmesini istediğini itiraf etti. Polis ekipleri İ.E’nin ifadesi doğrultusunda B.E’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.E. “suç üstlenme”, amcası B.E. ise “taksirle adam öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

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