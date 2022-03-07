Ölüme terk edilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında dört faklı olayda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 46 göçmen Türk karasularına geri itildi. 13’ü Topan Adası’nda mahsur kalan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında üç farklı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen iki can salı ve bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunun bildirilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere gitti. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 33 göçmen, lastik bot ve can salları içerisinden alınarak karaya çıkarıldı.

Bir başka olayda ise Yunanistan unsurlarının geri ittiği 13 düzensiz göçmen, kendi imkanları ile Topan Adası’na çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik görevlileri, göçmenleri mahsur kaldıkları adadan kurtardı.

Kurtarılan toplam 46 göçmen Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderildi.