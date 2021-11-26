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Ölüme neden olan alkollü sürücü tutuksuz yargılanacak

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında 3. duruşma gerçekleştirildi. 3 ila 9 yıl arasında hapis cezası istenen Mehmet Ali Şahin’in tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Dava, 24 Aralık tarihine ertelendi.

Asayiş 26.11.2021, 14:02
Ölüme neden olan alkollü sürücü tutuksuz yargılanacak

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında 3. duruşma gerçekleştirildi. 3 ila 9 yıl arasında hapis cezası istenen Mehmet Ali Şahin’in tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Dava, 24 Aralık tarihine ertelendi.

Olay, 11 Ağustos Çarşamba günü gece geç saatlerde meydana gelmişti. Bandırma-Çanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet Ali Şahin (24) idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin’e (20) Şakir Bey kavşağında çarpmış, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçmıştı. Çevredeki diğer sürücülerin olayı polise bildirmesi üzerine araştırma başlatılmıştı. Ekipler, Mehmet Ali Şahin’i evinin önünde gözaltına alarak otomobilinin sol ön tarafının kazalı olduğunu belirlemişti. Mehmet Ali Şahin hakkında ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçu kapsamında iddianame hazırlanmış ve kabul edilmişti. Şüpheli Şahin’in olay anında 1.33 promil alkollü olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla Necati Kaan Şahin’e çarptığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili dava 1 Eylül günü Biga Adliye Sarayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Tutuklu bulunan Mehmet Ali Şahin duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Sanık, ilk verdiği ifadesini mahkemede tekrarladı. Olay gecesi arkadaşıyla alkol aldıklarını, viyadük köprüsünün üzerinde aracının sol ön tarafında bir şey gittiğini gördüğünü, hayvan zannettiğini söyleyen sanık, çarptığını ve yoluna devam ettiğini dile getirdi. Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledi.

Mahkeme heyeti 15 Ekim Cuma günü saat 15.00’da sanık Mehmet Ali Şahin’in olay yerine getirilerek keşif yapılmasına karar vermişti. Geniş güvenlik önlemleriyle olay yerine gelen Mehmet Ali Şahin, olay gecesi yaşananları aktardı. Hakim, savcı, sanık ve müşteki yakınlarının da olduğu keşif sırasında yol çift taraflı olarak da trafiğe kapatılmıştı.

Yapılan keşifte sanık hatalı bulunmuştu

Bilirkişi raporunda, sanık Mehmet Ali Şahin’in belirlenen hız limiti üzerinde araç kullandığı, alkollü araç kullandığı, önündeki araca takip mesafesine uymamak kurallarını ihlal ettiği için tam asli kusurlu kabul edilmişti. Raporda, ’hayatını kaybeden Necati Kaan Şahin’le ilgili olarak kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusuru yoktur’ denilmişti.

Sanık Mehmet Ali Şahin, bilirkişi tarafından yapılan keşif raporuna itiraz ederek, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, Necati Kaan Şahin’e çarparak ölümüne sebep olan Mehmet Ali Şahin’in asli kusurlu olduğu belirtildi. Sanık vekili rapora itiraz ederek yeniden rapor alınması talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme duruşmayı karar vermek üzere 24 Aralık’a ertelerken, Necati Kaan Şahin’in ölümüne sebep olan Mehmet Ali Şahin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza öncesi üniversite sınavına giren Necati Kaan Şahin, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştı. Bu haberi alan aile ikinci kez yıkılmıştı.

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