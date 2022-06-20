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Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada
Bursa’da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu.
Asayiş 20.06.2022, 09:28
Bursa’da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu.
Olay, Bursa-İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, motosikletli gençler ölüme davetiye çıkartarak seyretti.
Tek teker ve makas atarak giden motosikletli gençlerin bu anları trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi.