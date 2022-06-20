Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada

Bursa’da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu.

Olay, Bursa-İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli gençler ölüme davetiye çıkartarak seyretti.

Tek teker ve makas atarak giden motosikletli gençlerin bu anları trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi.