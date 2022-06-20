banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Bu hastane diğerlerinden farklı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Tarım-GFE yıllık yüzde 117,31 arttı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı
Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı

Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada

Bursa’da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu.

Asayiş 20.06.2022, 09:28
Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada

Bursa’da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu.

Olay, Bursa-İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli gençler ölüme davetiye çıkartarak seyretti.

Tek teker ve makas atarak giden motosikletli gençlerin bu anları trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu