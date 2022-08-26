Ölüme böyle el salladılar
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce meydana gelen cip turu kazasında hayatını kaybeden turistlerin ölmeden önce verdikleri son poz ve tur firması yetkililerinin tura katılan turistlere bulundukları uyarıların görüntüsü ortaya çıktı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce meydana gelen cip turu kazasında hayatını kaybeden turistlerin ölmeden önce verdikleri son poz ve tur firması yetkililerinin tura katılan turistlere bulundukları uyarıların görüntüsü ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde kaldıkları otelden Marmaris’in kırsal mahallelerini gezmek için cip turuna çıkan turistlerin yaşadığı ve 5 turistin hayatını kaybettiği talihsiz kaza olmadan önce firma yetkililerinin tur öncesi uyarıları, yaptıkları su savaşı ve turistlerin verdikleri son poz ortaya çıktı. Görüntülerde cip safari firması rehberlerinin yabancı dilde tura katılan turistlere emniyet kemerlerini takması ve ayağa kalkmamaları uyarıları yapıldığı görülürken, kaza öncesi ölüme el salladıkları fotoğraf ise objektife yansıdı.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve person
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