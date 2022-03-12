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Ölümden saniyelerle kurtuldu: Hayat çok kısaymış, onu öğrendim!

İstanbul’da etkili olan kar sonrası kazalar arka arkaya geldi. Ümraniye’de kar nedeniyle kayganlaşan dar sokakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ise yol kenarındaki saçlara çarptı. Aynı yerde kaza yapan başka bir araca bakan site görevlisi ise kaza yapan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ölümün saniyelerle teğet geçtiği o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 12.03.2022, 09:20 12.03.2022, 09:57

Kazalar, geçtiğimiz Perşembe günü ve Cuma günü Ümraniye’de Tatlısu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası dar sokak karla kaplandı. Karla kaplanan sokakta 1 gün arayla 2 kaza meydana geldi. Kazaların ilki geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek boş binanın duvara çarpmasıyla yaşandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobil kaza alanında kaldı. Sabah sokak üzerindeki siteye işe gelen site görevlisi Selma Ceyhan kazanın yeni olduğunu zannederek otomobil içerisinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Kaza sonrası bekleyen aracın fotoğrafının çeken site görevlisi siteye girmek üzere yöneldiği sırada başka bir kaza yaşandı. Kayganlaşan dar sokakta virajı alamayan otomobil sürücüsü yol kenarındaki saçlara çarptı. Otomobilin altıdan kalmaktan kıl payı kurtulan site görevlisi kaza yapan çiftin yardımına koştu. Kazada yaralanan olmazken site görevlisi kazazedelerin kazanın şokunu atlatmasına yardımcı oldu. Öte yandan, site görevlisinin bir kaç adımla ölümden kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sitenin yanında bulunan sokakta gece saatlerinde kaza yaşanıyor. Kaza sonrası araç kaza alanında kalıyor. Sabah işe site görevlisi kaza yapan aracı kontrol ediyor. Siteye doğru bir kaç adım attıktan sonra yeni bir kaza oluyor. Kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yapan aracın yanından yol kenarındaki saçlara çarpıyor

“Hayat çok kısaymış onu öğrendim”

Site görevlisi Selma Ceyhan, “Sabah işe geldiğimde burada bir kaza olduğunu gördüm. Kazanın yeni olduğunu düşünerek, otomobilin camlarını silerek içerisinde birinin olup olmadığını kontrol ettim. Sitenin önündeki bariyerimizin önüne geldiğinde fotoğraf çekmek istedim. Ofise yöneldiğimde bir kaza daha oldu. Saniyelerle kurtuldum, 10 saniye sürdü. Kaza yapan otomobilin içerisindeki kişilere yardımcı oldum. Hayat çok kısaymış onu öğrendim. İnşallah böyle bir olayla kimse karşılaşmaz. Yetkililerden bu dar sokak için bir çözüm bekliyoruz. Yaz kış demeden kaza oluyor. Kazalardan dolayı kavgalar oluyor.” diye konuştu.

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