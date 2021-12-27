Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada... Kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girme anı kamerada

İzmir’in Buca ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, meydana gelen korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Aralık Çarşamba sabahı saat 10.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre D.B. yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine girdi. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken, kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonucu iş yerinde yaklaşık 150 bin lira maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

’Polisi görünce kaçmaya çalıştı’ iddiası

Öte yandan iş yerine giren aracın sürücüsü D.B.’nin, otomobiliyle seyir halindeyken polis uygulama noktasını fark ettiği, alkollü olduğu için polisi fark edip, aniden direksiyonu kırıp sokağa girmek isterken, aracın kontrolünü kaybederek, sokak bitişiğindeki iş yerine daldığı öne sürüldü.

O anlar kamerada

Meydana gelen kaza, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın aniden sağa dönmek isterken kontrolünü yitirdiği ve iş yerine girdiği anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kazanın bir kaç saniye öncesinde kaldırımda anne ve çocuğunun yürüdüğü, iş yerinde çalışan 3 kişinin büyük korku yaşadığı anlar da görüldü.

İş yerine giren araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(AÇ-