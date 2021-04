Ölümden kıl payı kurtuldu

Gaziantep’te kısıtlamada ipekyoluna çıkarak bisikletle yarışan bir gençten birisi dengesini kaybederek yolun ortasına düştü. Genç arkadan gelen aracın altına girmekten son anda kurtuldu.

Gaziantep’te kısıtlama günü İpekyoluna çıkarak yarışan birkaç genç, tehlikeye ve yasağa aldırış etmeden bisikletin üstünde yatarak yolda ilerledi.

Haberden dönen İHA ekibinin kameraları kayıttaydı

O esnada haberden dönen İhlas Haber Ajansı’nın ekibinin önünde dengesini kaybeden bisikletli gençlerden biri yolun ortasına düştü. Arkadan gelen İHA ekibinin aracıda, düşen genci fark ederek son anda durdu. O anlar ise, hem araç kamerasına hem de gençleri fark ederek çekmek isteyen İHA muhabirinin kamerasına an be an yansıdı.