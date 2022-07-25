banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu

Ölümden döndüler, polis tarafından gözaltına alındılar

Umman’da bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtulurken, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 25.07.2022, 20:14
Ölümden döndüler, polis tarafından gözaltına alındılar

Umman’da bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtulurken, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Umman’ın Al Batinah bölgesindeki Wadi Bani Ghafer’de bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Canlarını kasten tehlikeye atan kişiler, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındılar. Umman Kraliyet Polisi (ROP) tarafından yapılan açıklamada, boğulmaktan kurtulan 4 kişi hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve konunun adli makamlara intikal ettirildiği ifade edildi.

Çevredekiler tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin bindikleri cipi bilinçli olarak nehre sürdüğü ve akıntıya kapılan cipin kısa sürede battığı görüldü.

Yorumlar (0)
26°
açık