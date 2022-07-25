Ölümden döndüler, polis tarafından gözaltına alındılar

Umman’da bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtulurken, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Umman’ın Al Batinah bölgesindeki Wadi Bani Ghafer’de bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Canlarını kasten tehlikeye atan kişiler, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındılar. Umman Kraliyet Polisi (ROP) tarafından yapılan açıklamada, boğulmaktan kurtulan 4 kişi hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve konunun adli makamlara intikal ettirildiği ifade edildi.

Çevredekiler tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin bindikleri cipi bilinçli olarak nehre sürdüğü ve akıntıya kapılan cipin kısa sürede battığı görüldü.