Ölümden döndüğü o olayı anlattı

Eskişehir’de önüne kıran otomobille çarpışması sonucu meydana gelen ve güvenlik kamerasına da yansıyan motosiklet kazasının ardından 20 gün yoğun bakımda kalan, omurgası kırıldığı için yürüyemeyen 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy, “Orta şeritten giden bir araç, kavşaktan dönmek için aniden önüme kırdı. Sinyal falan vermemişti. Az kalsın ölüyordum. En azından bir ‘geçmiş olsun’ demelerini beklerdim” dedi.

Eskişehir’de yaşayan Aslı Ece Ersoy (22), 1 Ekim günü sabah saatlerinde işe gitmek için evinden motosikletiyle yola çıktı. Atatürk Bulvarı üzerinde sol şeritten ilerleyen Ersoy, iddiaya göre aynı bulvar üzerinde orta şeritten dönel kavşağa yaklaşırken aniden sola dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ersoy, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Ersoy, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde çoklu kırıklar olan Ersoy; yürüyemediğini, sol elini kullanamadığını ve ağrılarının olduğunu kaydetti. Ailesinin ve tekerlekli sandalyenin yardımıyla günlük hayatına devam eden Ersoy, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile tekrar ayağa kalkmak istediğini de belirtti. Arkadaşları ve yakın çevresi tarafından motosiklet tutkunu olarak bilinen Aslı Ece Ersoy en büyük tutkusunun elinden alındığını söyledi.

“En azından bir ‘geçmiş olsun’ demelerini beklerdim”

Geçirdiği kazayı ve yaşadıklarını anlatan 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy, “Motosikletimle işe giderken, akan trafikte sol şeritte yoluma devam ediyordum. Sonrasında orta şeritten giden bir araç, kavşaktan dönmek için aniden önüme kırdı. Sinyal falan vermemişti. Sonrası aslında çok da yok. Bir ses duydum, ondan sonra gözlerimi açtığımda birisi bana bakıyordu. Gözlerimi tekrar kapattığımda, ambulanstaki sesler vardı. Sonraki gözlerimi açışım da hastanede oldu. Şu anda yürüyemiyorum. Sol elimi kullanamıyorum. Omurgam kırıldığı için ağrım da var. Şu anda ağrılı bir süreç yaşıyorum ve fizik tedavi de alıyorum. Çarpıştığım araç Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) aracıydı. Ben onlardan bir dönüş beklerdim, en azından bir ‘geçmiş olsun’ demelerini. Ben neredeyse 20 gün yoğun bakımda kaldım. Bu sürede az kalsın ölüyordum. En son hemşirenin bana ‘Aslı kendine gel, nefes al’ diye bağırdığını ve her tarafın karardığını hatırlıyorum o gün. Yani bu süreçte sadece kaza geçirmedim, birçok kere az kalsın ölüyordum. Hiç kimse geçmiş olsun bile demedi. Ben şoförden özür beklemiyorum, ama en azından kurumun özür dilemesini beklerdim” diye konuştu.

“Kaliteli ve pahalı diyebileceğimiz ekipmanı sayesinde hayata tutunduğunu söyledi doktorlar”

Kazayla ilgili soruşturmanın bilirkişi incelemesi aşamasında olduğunu aktaran Ersoy’un avukatı Buğra Sarı, müvekkilinin 25 bin TL değerindeki kaskı sayesinde ölümden döndüğünü söyledi. Hukuki süreci takip ettiklerini belirten Sarı, “Şu anda trafik kazasıyla ilgili bilirkişi incelemesi yapılıyor. Biz de cezai süreci takip ediyorum. Biz bu aşamada ifade ve delilleri değerlendiriyoruz. Müvekkilimiz işe giderken sol şeritte ilerliyor. Önünde orta şeritteki araç, bir anda manevra doğrultularını hatalı yapıyor. İlk başta duraklıyor ama müvekkilimiz önlem amacıyla sol şeridin daha da soluna yaklaşıyor. Müvekkilimizi görmesine rağmen önüne kırıyor. Müvekkilimiz, bu şekilde yaralanmalı ve ölüm riski bulunan bir kaza atlattı. Onun neticesinde birçok ameliyat gerçekleşti. Kaliteli ve pahalı diyebileceğimiz ekipmanı sayesinde hayata tutunduğunu söyledi doktorlar. Kaskı 25 bin lira değerindeydi. Ne yazık ki vücudunda çoklu kırıkları var. Şu anda iyileşme sürecinde, biz de bekliyoruz” dedi.

“Maddi ve manevi tazminatlara ilişkin süreci takip edeceğiz”

Kazayla ilgili maddi ve manevi tazminat sürecini de takip edeceğini vurgulayan müvekkilin avukatlarından Burak Ağıldere, “ESKİ’ye ait aracın, orta şeritten dönel kavşağa geldiği esnada ani şekilde sola kırması neticesinde yaralamalı trafik kazası meydana gelmişti. Kaza sonrasında kaza hakkında soruşturma aşaması devam ediyor. En kısa şekilde soruşturma aşamasının bitip, kovuşturma aşamasına geçilmesini, şüphelilerin cezalandırılması için elimizden geldiğince hızlı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Müvekkilimiz kaza neticesinde ağır şekilde yaralanmıştır. Aynı zamanda maddi ve manevi tazminatlara ilişkin de süreci takip etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.