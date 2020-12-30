Ölüm yolculuğu Milli Parklar görevlisinin dikkati sayesinde başlamadan bitti

İtalya’ya kaçak yollarla ulaşmak için İstanbul’dan Kemer’e gelen 43 kişilik kafile, inşaat halindeki villalarda tekne beklerken Milli Park görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu kafile ile ilgili işlemlere başlanırken 43 kişinin tekneye ulaşmak için yanlarında getirdiği şişme bota da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre çoğunluğu İstanbul’da yaşayan Suriye, Irak, İran ve Afgan kökenli 43 kişi, otobüsle Kemer’e getirildi. Kemer’den yanlarındaki şişme botla denize açılarak kendilerini İtalya’ya götürecek tekneye ulaşacakları iddia edilen şahıslar, Kındılçeşme mevkiindeki Milli Park alanında inşa edildikten sonra projesi Danıştay tarafından iptal edilen villalarda saklanarak haber bekledi. İHA muhabirinin görüştüğü ve kendisinin Dünya Kick Boks şampiyonu olduğunu söyleyen İranlı kişi, İstanbul’da çalıştıklarını ama fazla para kazanamadıkları için Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini söyledi.

Kındılçeşme’de görevli 2 Milli Park çalışanı tarafından yapılan kontrolde fark edilen kaçak göçmenler, görevlilerin haber verdiği Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polis, bazıları ormanlık alanda saklanmaya çalışırken yakalanan kafileyi, bir akaryakıt istasyonunda toplayarak ilk bilgileri toplamaya başladı. Kafile daha sonra ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yakalanan şahısların Türkiye’de oturma izinleri varsa, iznin bulunduğu ile gönderileceği, kaçak olarak bulundukları tespit edilenlerin ise ülkelerine gönderilecekleri öğrenildi.