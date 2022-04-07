Ölüm tırının sürücüsü beraatini istedi

Bursa’nın Kestel ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan tır şoförü, "Kaza bilerek ve isteyerek olmadı. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, geçen yıl 12 Mart’ta Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı tır, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada tırın çarptığı 22 araçtaki Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 22 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan tır şoförü Faruk Eskiçırak tutuklandı.

Bursa 12.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 22,5 yıl hapis cezası istenen Faruk Eskiçırak’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Eskiçırak, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık Faruk Eskiçırak savunmasında, "20 yıldan fazla TIR şoförüyüm. 2 yıla yakın bir süredir çalıştığım firmada, hep aynı aracı kullandım. Periyodik bakımlarını aracın zamanı geldiğinde serviste yaptırdım. Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye dayandı. Motor bağırıyordu, aracım 4’üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp, dörtlüleri yakıp, yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdi. Rampadan aşağıya zikzaklar çizerek indim. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını, araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı, sağa doğru manevra yaptırıp, devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden öndeki bir araca çarpınca aracın yönü ışıkların istikametine döndü. Direksiyon bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. İlk araca çarptığımda başımı bir yerlere vurmuş olacağım ki kaza anını ve nerelere çarptığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra birilerinin gelip, beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı, durdurmam mümkün olmadı" dedi.

Mahkeme heyetince söz verilen sanık Faruk Eskiçırak, "Kaza bilerek ve isteyerek olmadı. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve davaya katılma talebinde bulunanların, dosyada taraf olmamaları ve gerçekleşen kazada maddi hasar dışında herhangi bir zarar görmemeleri nedeniyle katılma taleplerinin reddinde karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.