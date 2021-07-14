banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lionel Messi, Barcelona'yla anlaştı
Lionel Messi, Barcelona'yla anlaştı
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!

Ölüm park ettiği araç içinde yakaladı

Antalya’da bir kişinin dinlenmek için park ettiği minibüsünün içinde cansız bedeni bulundu.

Asayiş 14.07.2021, 16:50
Ölüm park ettiği araç içinde yakaladı
banner502

Antalya’da bir kişinin dinlenmek için park ettiği minibüsünün içinde cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Necdet Adalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yumurta pazarlamacılığı yapan 55 yaşındaki Ramazan Horzum, dinlenmek için 07 DCU 83 plakalı minibüsünü bir parkın kenarına park etti. Bu civardaki işletmeleri kullanan arkadaşları, Horzum’un aracının park halinde olmasına rağmen yanlarına gelmemesinden şüphelendi. Minibüsü kontrol eden arkadaşları, Horzum’un yatar şekilde minibüsün içinde hareketsiz olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Horzum’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kapısını açtıkları araç içindeki cesedin görünmemesi için ekip otosuyla perdeleme yaptı. Horzum’un arkadaşları ise çalışmaları endişeli gözlerle izledi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ramazan Horzum’un cansız bedeni otopsi için Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberle bölgeye gelen Horzum’un yakınları ise ‘O değildir, o değildir’ diyerek gözyaşı döktü.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501