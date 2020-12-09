banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?

Ölüm orucundan serbest bırakılan DHKP/C’li yurtdışına kaçarken yakalandı

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından “Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı” gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı.

Asayiş 09.12.2020, 21:52
2
Ölüm orucundan serbest bırakılan DHKP/C’li yurtdışına kaçarken yakalandı

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından “Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı” gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı.

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ünsal, başlattığı ölüm orucu sonucu 3 Eylül 2020 tarihinde mahkeme tarafından “Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı” gerekçesiyle yurt dışı yasağı tedbiri ile tahliye edilmişti.

Ünsal’ın bugün Edirne Meriç Nehri üzerinden yurtdışına kaçacağının ihbarını alan İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünsal ve M.T., S.T. ve 1 yabancı uyruklu şahsın da içerisinde olduğu araca operasyon düzenledi. Operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, araç içerisinde, kaçış esnasında kullanılacağı değerlendirilen; şişme bot ve navigasyon cihaz ele geçirildi. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık