Ölüm onları uykuda yakaladı

Tokat’ın Zile ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın; Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap evde çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekipler yangında Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaralanan Tarık Canpolat, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı tespit edildi. Kiralık olarak kaldıkları evde işçilerin sobadan çıkan gazdan zehirlendiği, yangını fark edemedikleri tahmini üzerinde duruluyor.