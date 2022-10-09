Ölüm mezarlık yolunda yakaladı

Afyonkarahisar’da dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan araç yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı düşerken, yakınının kabrini ziyaret gittiği öğrenilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Emirdağ-Gömü karayolu Güneysaray köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdül Kadir Çelik idaresindeki 03 HS 706 plakalı hafif ticari araç, köy girişindeki mezarlığa dönüş yapmak istediği esnada D.Ç.’nin kullandığı 03 ZA 876 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Çelik’i ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Çelik yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, Çelik’in geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren bir yakınının kabrini ziyarete gittiği öğrenildi.