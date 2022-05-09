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Ölüm klima montajında yakaladı
Antalya’da bir dairede klima montajı yapan şahıs geçirdiği fenalık sonrası yığıldığı yerde hayatını kaybetti.
Asayiş 09.05.2022, 19:46
Antalya’da bir dairede klima montajı yapan şahıs geçirdiği fenalık sonrası yığıldığı yerde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, Toroslar Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci kat dairesinde meydana geldi. İklimlendirme ustası 62 yaşındaki Basri Ceylan, bir müşterisinin evine klima yer değişimi yapmak için gitti. Burada çalışmaya başlayan Ceylan, bir süre sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ev sahipleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiri. Eve gelen sağlık ekipleri Ceylan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Basri Ceylan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.