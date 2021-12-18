Ölüm halı saha dönüşü bisiklette yakaladı

Antalya’da kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk babası 43 yaşındaki bisikletlinin halı saha maçından evine döndüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı lunapark yakınında meydana gelen kazada, M.I. idaresindeki 07 ASD 207 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, önünde ilerleyen bisiklet sürücüsüne çarptı. Otomobil daha sonra durakta yolcu alan 07 AU 267 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil ve bisiklet sürücüsü ile otobüsteki bir yolcu yaralandı. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası 43 yaşındaki Halil Demir, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Aksu ilçesinde toprağa verilmek üzere alındı.

Yakınları gözyaşlarına boğulurken, Halil Demir’in bir otelde bahçıvan olarak çalıştığı ve olay gecesi halı saha maçından evine dönüş yolunda olduğu öğrenildi.