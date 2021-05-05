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Ölüm gönüllü temizlik yaptığı caminin avlusunda yakaladı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bir camide gönüllü temizlik yapan adam, caminin bahçe kısmında ölü bulundu. Yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Asayiş 05.05.2021, 16:10
Ölüm gönüllü temizlik yaptığı caminin avlusunda yakaladı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bir camide gönüllü temizlik yapan adam, caminin bahçe kısmında ölü bulundu. Yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 sokak üzerinde bulunan Ali Alkan Camii önünde saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, camide gönüllü olarak temizlik yapan Turan Avcı Kurt’u (60) görenler durumu 112 ve 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan yaşlı adamın, hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberi alan ve camiden 50 metre uzaklıkta oturan adamın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kızının, "Ölüm caminin önünde mi ölmek nasip oldu babam. Ah babam güzel babam, canım ciğerim babam" demesi yürekleri dağladı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı.
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