Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden anne ve kızının, evin içerisinden yükselen alevler nedeniyle kapıdan kaçamayınca balkona çıktıkları öğrenildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan atlayamayan anne ve kızının burada hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz’ın ortak kullandığı evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, hemen bitişiğinde bulunan Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazları kullandıkları evlere de sıçradı. Yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte Ulus, Devrekani, Azdavay, Seydiler, Eflani, Daday ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek verdi.

Yangında 89 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 65 yaşındaki kızı Cemile Yılmaz alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti, alevlerden kaçarken yaralanan Mevlüt Yılmaz da, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangında üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir hafif ticari araçta yandı.

Alevler, anne ve kızının kapıdan da balkonda kaçmalarına izin vermedi

Yangında, evde mahsur kalan anne Fatma Yılmaz ile kızı Cemile Yılmaz’ın, kapıdan kaçmaya çalıştıkları, yükselen alevler nedeniyle kapıdan çıkamayınca balkona kaçtıkları öğrenildi. Komşuları, yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan Fatma Yılmaz’ın atlamasını istemelerine rağmen atlayamadığı belirtildi. Cemile Yılmaz’ın ise, annesini yalnız bırakmak istemediği için balkondan atlamadığı ve anne ile kızının birlikte alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Demirtaş Köyü Muhtarı Salim Davut, “Telefon geldi bana, dediler ki yangın var. Bizde koşa koşa geldik buraya. Yangın başlamış zaten. Aşağı yukarı baya yanmış. Birkaç saat sonrada diğer evlere sıçradı. Yapabileceğimiz bir şey yoktu” dedi.

Muhtar Davut, açıklamasında “Yangını gören komşular gelmiş, merdivenlerden yukarıya çıkmış belki kurtarabilirim diye. Kurtaramamış, alevlerde üzerine gelince bu sefer balkon tarafına dolanmış. Balkona merdiven dayamışlar, aşağıya atlayın demişler ama atlayamamış. Teyzemiz yaşlı, cesaret edememiş. Komşularda yangından dolayı yukarı çıkamıyor. Bir şey yapamamışlar, kızı da atlamamış, tahminimizce kızı annesini bırakamadı. Balkon 3-4 metre yükseklikte. Teyzemiz, yaşlıydı. Bu yüzden yaşlılıktan dolayı biraz hareketleri ağırdı. Ama kızında bir şey yoktu. Kızı sağlamdı. Annesini ve kızını kapıdan çıkartamayınca balkona dolanmışlar. Yangın, acayip bir şekilde evin her tarafına yayılmıştı. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişide yaralandı. Şu anda hastanede tedavi altına alındı” ifadelerini kullandı.