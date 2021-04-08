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Ölüm anı güvenlik kamerasında

Samsun’da iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 08.04.2021, 19:03
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Ölüm anı güvenlik kamerasında

Samsun’da iş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Reşit Demir çalıştığı iş yerinde kalp krizi geçirerek olduğu yere yığılıp kaldı. İş yeri çalışanlarının yardımına koştuğu Reşit Demir 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Reşit Demir’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
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