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Ölü sanıp gömmeye gittikleri bebekleri yolda ağlayınca yaşadığını fark ettiler

Adana’da 5 aylık hamile kadın, sancı ve kanama şikayetiyle gittiği hastanede bebeği düşük yaptığı söylenerek alındı. Kefenlenen bebek, gömülmek üzere götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı. Aile, evlatları için kazdırdığı mezarlığın önünde gözyaşlarına boğulup olayın faillerinin hak ettiği cezayı almasını istedi.

Asayiş 03.01.2022, 18:38 03.01.2022, 18:56
Ölü sanıp gömmeye gittikleri bebekleri yolda ağlayınca yaşadığını fark ettiler

Adana’da 5 aylık hamile kadın, sancı ve kanama şikayetiyle gittiği hastanede bebeği düşük yaptığı söylenerek alındı. Kefenlenen bebek, gömülmek üzere götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı. Aile, evlatları için kazdırdığı mezarlığın önünde gözyaşlarına boğulup olayın faillerinin hak ettiği cezayı almasını istedi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavi olan Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert’in durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Marsa ek hizmet binasında ağırlaştı. Anne Sert düşük yaptığı söylenerek karnındaki 5 aylık erkek bebek alındı. Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkılırken 5 aylık bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra aileye teslim edildi.

Bebeğinin ağladığını görünce ambulans çağırdı

Baba Hasan Sert, bebeğinin cenazesini otomobiliyle Herekli Mahallesi Mezarlığı’na götürmek üzere yola çıktığında ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

Aile, evlatları için kazdırdığı mezarlığın önünde gözyaşlarına boğulup olayın faillerinin hak ettiği cezayı almasını istedi. Baba Sert, “Bebeğimin cenazesini aldıktan sonra yolda ağlama sesini duyunca irkildim. İlk başta inanmadım, ’imkanı yok’ dedim ama kefeni açtığımda canlı olduğunu gördüm. Bir baba olarak çektiğim acı anlatılmaz. Bana ölü diye verdiler, yaşayan çocuğumu ’al, göm’ diye verdiler. Eşimin psikolojisi de çok kötü. İhmal varsa araştırılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Melek Sert ise evladından gelecek umutlu bir haberi beklediğini olayın faillerinin hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi.

Öte yandan, yoğun bakım servisinde tedavisi süren 5 aylık bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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