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Ölü bulunan küçük Merve’nin akrabaları adli tıp önünde gözyaşlarına boğuldu
ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNAN 2,5 YAŞINDAKİ MERVE BAYRAK’IN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN ERZURUM’A GELDİ. DÖRT SAAT SÜREN OTOPSİ SONUCUNDA KÜÇÜK KIZIN CENAZESİ DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN CENAZE ARACI İLE HORASANA GÖNDERİLDİ.
Asayiş 31.08.2020, 17:17
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Erzurum’un Horasan ilçesinde ölü olarak bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak’ın cansız bedeni otopsi için Erzurum’a getildi. Dört saat süren otopsi sonucunda küçük kızın cenazesi defin işlemleri için cenaze aracı ile Horasan’a gönderildi.
Öte yandan Merve Bayrak’ın adli tıp önünde bekleyen akrabaları ise gözyaşlarına boğuldu. Otopsi sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.
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