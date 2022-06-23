Oltu taşı tespihi karşılığında 1.5 kilo uyuşturucu

Kocaeli’de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanık, sanığın kendisine 1 buçuk kilo uyuşturucuyu, 7 bin TL ve Oltu taşı tespihi karşılığında sattığını söyledi.

Kocaeli’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.D. isimli şüpheliyi polis ekipleri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelinin girdiği evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu madde ve 7 bin 400 TL paraya el konuldu. Gözaltına alınan A.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"7 bin TL ve oltu taşı tesbihi verdim"

A.D.’nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Salonda sanık avukatı ve tanıklar hazır bulunurken, tutuklu sanık ise SEGBİS ile katıldı. Sanığı tanıdığını söyleyen tanık M.L.Ç., "Uyuşturucu kullanıyorum, A.D.’nin de kullandığını biliyorum. Ben kullandığım uyuşturucuları zaman zaman A.D.’den alırdım. En son aldığım uyuşturucu maddesi için kendisine 7 bin TL ve Oltu taşı tespihi verdim. A.D.’den aldığım 1.5 kilo bonzai maddesini Erzurum’a götürdüğüm sırada polis ekipleri tarafından yakalandım. Bu sebeple cezaevinde yatmaktayım" dedi.

"Uyuşturucu maddesi ve 7 bin 400 TL para bize ait değildir"

Bir diğer tanık M.N.G. ise "A.D. bizim aile dostumuzdur. Ben madde kullanmam A.D.’nin de kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Ben evliyim, arada annemin evine giderim ancak annemin evinde bulunan uyuşturucu maddesi ve 7 bin 400 TL para bize ait değildir. A.D. aile dostumuz olması sebebiyle sık sık evimize gelip giderdi, kendisinde evimizin anahtarı da vardır. Annem kardeşimi askerlik sebebiyle Elazığ’a götürdüğü esnada A.D. bizim evde kalmış. Evde kaldığı süre zarfında kira ücretini A.D. ev sahibine ödedi. Evde bulunan uyuşturucu maddesinin A.D.’ye ait olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmedi

Savunması için söz hakkı verilen A.D. ise tanık M.L.Ç.’nin ifadesini kabul etmeyerek, yalan olduğunu söyledi. Uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyen sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.