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Oltasını kurtarmak isterken suya düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri’nin Talas ilçesinde balık tutmak için gittiği gölette iddiaya göre takılan oltasını kurtarmak isterken suya düşerek kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 26.09.2021, 21:46
Oltasını kurtarmak isterken suya düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri’nin Talas ilçesinde balık tutmak için gittiği gölette iddiaya göre takılan oltasını kurtarmak isterken suya düşerek kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi yakınlarında bulunan gölette balık tutan Beytullah Kılıç (22), iddiaya göre, takılan oltasını kurtarmak için suya girdi. Şahsın suda kaybolduğunu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekibinde bulunan balık adamlar, suya dalarak kaybolan şahsı arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının ardından Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekibinde bulunan balık adamlar tarafından, Beytullah Kılıç’ın yüzeyin 7 metre altındaki cansız bedenine ulaşıldı.

Beytullah Kılıç’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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