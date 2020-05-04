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'Ölmek ne garip şey anne' notu bırakıp kayboldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde terk edilmiş bir otomobilde "ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum" notu yazan genç kayboldu.

'Ölmek ne garip şey anne' notu bırakıp kayboldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde terk edilmiş bir otomobilde "ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum" notu yazan genç kayboldu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:43
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'Ölmek ne garip şey anne' notu bırakıp kayboldu

Olay, dün gece Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölündeki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, gece Sarıçam ilçesindeki evinden çıkan M.K., yakınlarına intihar edeceği yönünde mesaj gönderip, telefonunu kapattı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, Plaka Tanı Sistemi (PTS) üzerinden M.K.'nın otomobil ile Çatalan Batı Köprüsü'nden geçiş yaptığını belirledi. Seyhan Baraj Gölü kıyısı boyunca arama yapan ekipler, M.K.'nın otomobilini, köprü üzerinde çalışır vaziyette buldu.

"Otomobilde not bulundu"

Otomobil içerisinde kimsenin olmadığını saptayan ve araçta yapılan aramada polis, "Ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" yazılı not buldu. Polis bu nedenle gencin köprüden atlayarak intihar etmiş olabileceğinden şüphelenerek olay yerine Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden arama çalışması için destek istedi. Karada yapılan aramada izine rastlanmayan M.K., sualtı polislerinin gölde yaptığı yaklaşık bir saatlik aramada da bulunamadı. Gece karanlığı nedeniyle ara verilen arama çalışmasına sabah erken saatte yeniden başladı. Ancak gündüz yapılan aramalarda da genç bulunamadı. Gencin yakınları ise arama çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

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