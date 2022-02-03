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"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti
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"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti
Sakarya’da boşandığı eşini bıçakla alıkoyduğu iddia edilen ve çıkarıldığı mahkemece tahliye edilen şüphelinin davasında Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek konunun takipçisi olacağını duyurdu.
Asayiş 03.02.2022, 18:55
Sakarya’da boşandığı eşini bıçakla alıkoyduğu iddia edilen ve çıkarıldığı mahkemece tahliye edilen şüphelinin davasında Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek konunun takipçisi olacağını duyurdu.
Sakarya’da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia etti. Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın yetkililerden yardım istedi. Konuya ilişkin ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin tahliye kararına istinaden itiraz dilekçesi sunarak olayın takipçisi olacağını duyurdu.