Olimpos’ta pansiyon yangını
ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNE BAĞLI OLİMPOS TURİZM BÖLGESİNDE BİR PANSİYONDA ÇIKAN YANGIN ORMANLIK AYLANA SIÇRAMADAN HELİKOPTER MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA PONSİYONUN BİR BÖLÜMÜ KULLANAMAZ HAL GELDİ.
Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos turizm bölgesinde bir pansiyonda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında pansiyonun bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Ramazan Karataş’a ait pansiyonda başladı. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangında alevleri gören komşular, 112 Acil Servis Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ekipleri, 4 adet orman yangını söndürme arazözü, bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında pansiyonun bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Ramazan Karataş’ın komşusu ve akrabası Ali Karataş (46), “Dumanı fark ettik. Hemen koştuk. İtfaiye ekipleri hemen geldi. Helikopter iki defa su attı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü” dedi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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