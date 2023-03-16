Ölen makinistin babası Türkiye’den Yunanistan’a iade edildi

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölen makinist Nikos Nalmpantis’in Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde bulunan babası Dimitrios Nalmpantis, Türkiye’den Yunanistan’a iade edilerek İpsala Sınır Kapısında geçişi sağlandı.

Yunanistan’da meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri olan 28 yaşındaki makinist Nikos Nalmpantis’in babasının, Türkiye’de işlediği bir suçtan dolayı tutuklu olduğu öğrenildi. Cezaevindeki babanın, oğlunun cenaze törenine katılması için ailenin geçici izin başvurusunda bulunduğu belirtilmesi üzerine izin talebi konusunda Tekirdağ’da tutuklu bulunan baba için görüşmeler gerçekleştirilmesi ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığının "insani nedenlerle özel izin" talebiyle Türkiye Dışişleri Bakanlığına bildirimde bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın onayı ile Dimitrios Nalmpantis’in, iki ülke arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşmayı onaylaması ile nakil işlemleri başlatıldı.

Tekirdağ Cezaevinde hükümlü olarak bulunan baba Dimitrios Nalmpantis, iki ülkenin bakanlıklarının görüşmesi sonucunda Nalmpantis’in iadesine karar verildi. Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nden alınan Dimitrios Nalmpantis, Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’na götürülerek, Yunan makamlarına teslim edildi.