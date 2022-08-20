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Ölen işçinin yanı başında yumruk yumruğa kavga ettiler

Yalova’da tersane işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İş kazası sonrası tersane işçileri ile iş güvenliği uzmanları cesedin yanı başında yumruk yumruğa kavga etti.

Asayiş 20.08.2022, 17:48
Ölen işçinin yanı başında yumruk yumruğa kavga ettiler

Yalova’da tersane işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İş kazası sonrası tersane işçileri ile iş güvenliği uzmanları cesedin yanı başında yumruk yumruğa kavga etti.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde bir tersanede çalışan Yasin D. (19) 16 ağustos tarihinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan iş kazası sonrası iş güvenliği uzmanları ile tersane çalışanları arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Ölen işçinin yanında birbirlerine giren tersane personellerini diğer çalışanlar güçlükle ayırdı.

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