Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi

Adana’da “Kadayıfçı Olcay” diye tanınan ünlü tatlıcı Olcay Tekin, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre cinayet, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ünlü kadayıfçı Olcay Tekin (33), öğlen saatlerinde tatlı imalathanesine gitti. Tekin, arkadaşının tamirhanesinde sandalyede oturduğu sırada yaya olarak gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Olcay Tekin’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olcay Tekin, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ünlü tatlıcının babası Cuma Tekin’in, oğlunun cenaze namazını kılarken gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başattı.