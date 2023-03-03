Öldürülen ’Nero’ isimli köpeğin sahibi ’iftira’ davasında beraat etti

Sarıyer’de "Nero" isimli köpeği öldürdüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu komşusu Alp Erkin’in sahte konsolosluk tabelası astığı ve konsolosluk plakası kullandığını öne süren Deniz Özula’nın ‘iftira’ suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Özula’nın beraatine hükmetti.

Sarıyer’de evinin bahçesinde silahla öldürülen ’Nero’ isimli köpeğin sahibi Deniz Özula’nın, kendisinden şikayetçi olduğu komşusu Alp Erkin’in ‘iftira’ suçlamasıyla açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Deniz Özula ve tarafların avukatı hazır bulundu. Duruşmada, sanık Zafer Önal’ın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Duruşmada savunma yapan sanık Özula, beraatini isterken, müşteki avukatı ise mahkemede, sanığın mahkumiyetine karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Özula, mahkemeden beraat talebini yineledi.

Vefat eden sanığın davası düşürüldü

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Zafer Önal’ın vefat etmesi gerekçesiyle hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

Beraatine hükmedildi

Mahkeme ayrıca, sanık Deniz Özula’nın ise üzerine atılı suçun unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İddianameden

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Temmuz 2021 tarihinde müşteki Alp Erkin’in Sarıyer’de komşusu olan şüpheliler Deniz Özula ve Zafer Önal’dan şikayetçi olduğu anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özula’nın ’Nero’ isimli köpeğini, komşusu Önal’a emanet ettiği ve Önal’ın tedbir almaması nedeniyle köpeğin müştekinin eşi Sadiye Erkin’e saldırdığı ve taraflar arasında bu olay nedeniyle husumet başladığı aktarıldı. Şüphelilerin, müşteki hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na birçok şikayette bulunduğunun kaydedildiği iddianamede, soruşturmalar sonucunda takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin beyanları doğrultusunda, müşteki hakkında ’Özel Haber Puntolu Sahte Konsolos Çıktı’ türünden sosyal medya ve basında asılsız haberler çıktığı ve bu haberlerle müştekinin itibarının zedelendiği ifade edildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Deniz Özula ve Zafer Önal’ın ’iftira’ suçundan 1’er yıldan 4’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.