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Öldürülen kuyumcunun failleri yakalandı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 22 Aralık 2020 tarihinde kuyumcu soygunu esnasında 1 kişinin öldüğü olayın failleri B.G. ve M.E. yakalandı.
Asayiş 07.01.2021, 10:30
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 22 Aralık 2020 tarihinde kuyumcu soygunu esnasında 1 kişinin öldüğü olayın failleri B.G. ve M.E. yakalandı.Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 22 Aralık 2020 tarihinde meydana gelmişti. Kuyumcu Sinan Yoldaş dükkanı açtığı esnada kar maskeli silahlı olan iki kişi tarafından soyulmaya çalışıldı. Kuyumcuya giren şahıslar iş yeri sahibi öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürtmüştü. Olayın faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 112 ayrı işyeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına ait toplam 260 saatlik görüntünün incelenmiş ve olayın şüphelilerin B.G.(18) ve M.E.(24) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş. Adı geçen şüpheli şahıslar dün Yenişehir ve Bağlar ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 4 farklı ikamette yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı anlaşılan 1 adet tabanca, 6 adet av tüfeği fişeği, olay esnasında şüphelilerin taşıdığı sırt çantası ve giydikleri kıyafetler ele geçirilirken, şüpheliler işlemlerin ardından adli mercilere sevk edileceği açıklandı.
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