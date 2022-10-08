Öldürülen dolmuş şoförünün saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı

Ankara’da dolmuş şoförünün husumetli olduğu dolmuş kahyası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Sıhhiye dolmuş durakları hattında dolmuş şoförlüğü yapan Şükrü Başyarar (50) daha önceden husumetli olduğu ve aynı durak hattında dolmuş kahyalığı yapan G.A. tarafından bıçaklı saldırısına uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan dolmuş şoförü kaldırıldığı hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Dolmuş şoförünün saldırıya uğradığı anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.