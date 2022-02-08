Öldürülen adamın "ölüm" paylaşımı

Adana’da evinin önünde pusu kurularak otomobiline 28 el ateş edilerek öldürülen şahsın “ölüm her şeyi eşit yapar” paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Şubat’ta saat 14.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Kızı ile gezdikten sonra evinin önüne gelen Kaya Erkara, otopark girişinde, 01 AGC 447 plakalı otomobilin içinde silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Kaya Erkara’nın hayatını kaybettiğini, 6 yaşındaki kızının da bacağından yaralandığını belirledi. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Erkara’nın cansız bedeni de incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyen polis ekipleri, tabanca kullanan şüphelilerin 20’den fazla mermi sıktıktan sonra kaçtığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kentte büfe işlettiği öğrenilen ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Kaya Erkara’nın kullandığı bir sosyal medya hesabında profiline yazdığı “Ölüm her şeyi eşit yapar” notu dikkat çekti.