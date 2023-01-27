Öldüresiye dövüp "kendi kendine yaptı" dedi

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız’ı geçtiğimiz gün evinin önünde darp eden şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri gazetecilerin sorusuna, "Biz saldırmadık, kendi yaptı" cevabını verdi.

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinden çıkıp arabasına binerken saldırdıya uğramıştı. Yıldız, uzun süren darp sonucunda ağır yaralanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri Yıldız’ı darp eden K.T ve H.T isimli şahsıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıslar hakim karşısına çıkartıldı. Şahıslardan biri ise adliye girişinde basın mensuplarının yönelttiği "neden darp ettiniz" sorusuna, "Biz saldırmadık, öyle bir şey yapmadık, kendi yaptı" cevabını verdi.