Öldüresiye dayak olayında 2 tutuklama

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde öldüresiye dayak yiyen şahıs olayını polis adeta iğneyle kuyu kaza gibi aydınlatırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Yapılan incelemelerde şahısları Mustafa K.’yi öldüresiye dövdükten sonra cebindeki yaklaşık 4 bin TL para ve cep telefonunu da aldıkları ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 29 Kasım da Bolvadin ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. ilçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa K.’den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın işlettiği kafeye gittiğinde, Mustafa K.’yi feci şekilde darp edilmiş şekilde yarı baygın buldu. Polis ardından bölgeye 112 Acil servis ekipleri istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa K.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahıs 16 gündür Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavisi devam ediyor.

Polis şüphelileri kullandıkları araçla yakaladı

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler saatler süren güvenlik kameralarını kayıtlarını izleyerek olayın şüphelilerine ulaşmayı başardı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede olayı gerçekleştiren şahısların A.Y. (25), A.K. (49) ve M.P. (45) olduğunu tespit etti. Polis ardından şüphelileri olayda kullandıkları otomobille birlikte Işıklar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise şüphelilerinde Mustfa K.’yi dövdükten sonra cebinden aldıkları cep telefonu da ele geçirildi.

Şüpheliler sorguda bir birlerini ele verdi

Şüphelilerde A.Y., emniyetteki sorgusunda suçlamalı kabul etmezken, A.K. ve M.P., ise olayı A.Y.’nin gerçekleştirdiğini beyan etti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.Y. ve M.P., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.K., hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.