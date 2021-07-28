Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı

Samsun’da tapu dairesinde saldırıya uğrayan 67 yaşındaki adam öldüresiye dayak yemesine rağmen hakkında ’kendisine saldıran şahsı yaraladığı’ iddiasıyla dava açıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre ise yaşlı adamın yolunu kesen gencin saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde Kaymakamlık binasında İlçe Tapu Müdürlüğünün bulunduğu katta geçen yıl eylül ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Emin Bulat nüfus cüzdanını değiştirmek için Atakum Kaymakamlığı binasındaki İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitti. Nüfus Müdürlüğünden vezneye harç parası yatırması istenilen Bulat, vezneye para yatırmaya giderken İlçe Tapu Müdürlüğünün bulunduğu kata doğru merdivenlerden indiği sırada iddiaya göre kendisini takip edip bekleyen 35 yaşındaki K.K.’nin saldırısına uğradı. K.K.’nin önce kafa attığı, ardından da yumruklarda saldırdığı Emin Bulat’ı ölümden çevredeki vatandaşlar kurtardı. Emin Bulat, kendisini darp eden K.K. hakkında şikayette bulundu. K.K. de darp raporu alarak Emin Bulat’ın kendisine saldırıp yaraladığını iddia etti. Emin Bulat ve K.K. hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasının 10 Kasım tarihinde Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceği öğrenildi.

Öte yandan olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bulat’ın darp edildiği görüldü. Bulat, mağdur iken sanık olduğunu belirterek, adaletin yerini bulmasını istedi.