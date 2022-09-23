Öldürdüğü eşiyle bir yıl önce evlenmiş

Giresun’un Espiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin ve akrabalarını vurduktan sonra intihara teşebbüs eden Nuri Çamur ve Dilek Çamur’un bir yıl önce evlendikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Nuri Çamur ile Dilek Çamur bir yıl önce Güce Belediyesi’nde kıyılan nikahlandı. Evliliklerinin üzerinden geçen bir yılın ardından, anlaşamama nedeniyle Dilek Çamur boşanma davası açtı. Nuri Çamur boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek’in kaldığı abisinin evine geldi. Burada konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine silahını çeken Nuri Çamur eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayın biraderinin eşi Damla Çubukçu’ya kurşun yağdırdı. Ardından ise intihara teşebbüs etti. Dilek Çamur olay yerinde hayatının kaybederken yaralanan Ayşe Kılıç, Damla Çubukçu ve Nuri Çamur ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Ayşe Kılıç ile Damla Çubukçu hayatını kaybederken, Nuri Çamur’un ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.