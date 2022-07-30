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Öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı

Suriye’nin Ayn El Arap kentinde 2014 yılında DEAŞ ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede öldüğü bildirilen PKK/YPG’li terörist, gözaltına alındığı Batman’dan Şanlıurfa’ya getirilerek tutuklandı.

Asayiş 30.07.2022, 17:08
Öldü denilen terörist sahte kimlikle yakalandı

Suriye’nin Ayn El Arap kentinde 2014 yılında DEAŞ ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede öldüğü bildirilen PKK/YPG’li terörist, gözaltına alındığı Batman’dan Şanlıurfa’ya getirilerek tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK’lı kadın teröristin Batman’da olduğunu tespit etti. Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen Suriye uyruklu ’Nergis Oramar’ kod adlı terörist Dünya Osman (27) Şanlıurfa’ya getirildi. Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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